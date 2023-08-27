Juventus - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Genç milli futbolcu Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) ikinci haftasında kendi sahasında Bologna'yı konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.08.2023 - 12:13
Juventus - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

İtalya Serie A'da ikinci hafta heyecanı sürüyor.

Massimiliano Allegri yönetimindeki Juventus, kendi sahasında Thiago Motta'nın takımı Bologna ile karşılaşacak.

JUVENTUS - BOLOGNA MAÇI SAAT KAÇTA?

Allianz Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.

JUVENTUS - BOLOGNA MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Marco di Bello'nun yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Juventus, ligin ilk haftasında Udinese deplasmanından 3-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.

Bologna ise kendi sahasında konuk ettiği Milan'a 2-0 mağlup olmuştu.


Player Alanı
juventus bologna serie a canlı Canlı yayın

İlgili Haberler

Juventus Teknik Direktörü Allegri'den milli oyuncu Kenan Yıldız'a ültimatom: 'Saçlar kesilecek'

Juventus Teknik Direktörü Allegri'den milli oyuncu Kenan Yıldız'a ültimatom: 'Saçlar kesilecek'
Juventus, Serie A'ya 3 puanla başladı

Juventus, Serie A'ya 3 puanla başladı
Juventus, UEFA'nın men cezasına itiraz etmeyecek

Juventus, UEFA'nın men cezasına itiraz etmeyecek

En Çok Okunan Haberler