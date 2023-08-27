Juventus - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 27.08.2023 - 12:13

Güncelleme: 27.08.2023 - 12:13

İtalya Serie A'da ikinci hafta heyecanı sürüyor.

Massimiliano Allegri yönetimindeki Juventus, kendi sahasında Thiago Motta'nın takımı Bologna ile karşılaşacak.

JUVENTUS - BOLOGNA MAÇI SAAT KAÇTA?

Allianz Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.

JUVENTUS - BOLOGNA MAÇI HANGİ KANALDA?



İtalyan hakem Marco di Bello'nun yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Juventus, ligin ilk haftasında Udinese deplasmanından 3-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.

Bologna ise kendi sahasında konuk ettiği Milan'a 2-0 mağlup olmuştu.