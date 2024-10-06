Juventus - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Juventus - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Juventus, İtalya Serie A'nın 7. haftasında sahasında Cagliari ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 13.30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
06 Ekim 2024 Pazar, 11:32
Juventus - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Serie A heyecanı devam ediyor.

Juventus - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Thiago Motta yönetimindeki Juventus, sahasında Davide Nicola'nın ekibi Cagliari ile karşı karşıya gelecek.

Juventus - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

JUVENTUS - CAGLIARI MAÇI SAAT KAÇTA?

Allianz Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 13.30'da başlayacak.

Juventus - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

JUVENTUS - CAGLIARI MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Livio Marinelli'nin yöneteceği karşılaşma S Sport 2'den naklen yayımlanacak.

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