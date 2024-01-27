Juventus - Empoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Juventus, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 22. haftasında sahasında Empoli ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.01.2024 - 11:31
Juventus - Empoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İtalya Serie A'da 22. hafta heyecanı yaşanıyor.

Massimiliano Allegri yönetimindeki Juventus, sahasında Davide Nicola'nın ekibi Empoli ile karşı karşıya gelecek.

JUVENTUS - EMPOLİ MAÇI SAAT KAÇTA?

Allianz Staydumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

JUVENTUS - EMPOLİ MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Livio Marinelli'nin yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Juventus, ligde oynadığı son maçta deplasmanda Lecce'yi 3-0 mağlup etmişti. 

Empoli ise sahasında Monza'yı 3-0 mağlup etmişti. 


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