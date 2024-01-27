Juventus - Empoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Juventus, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 22. haftasında sahasında Empoli ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
İtalya Serie A'da 22. hafta heyecanı yaşanıyor.
Massimiliano Allegri yönetimindeki Juventus, sahasında Davide Nicola'nın ekibi Empoli ile karşı karşıya gelecek.
JUVENTUS - EMPOLİ MAÇI SAAT KAÇTA?
Allianz Staydumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
JUVENTUS - EMPOLİ MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Livio Marinelli'nin yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Juventus, ligde oynadığı son maçta deplasmanda Lecce'yi 3-0 mağlup etmişti.
Empoli ise sahasında Monza'yı 3-0 mağlup etmişti.
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