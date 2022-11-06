Juventus - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, deplasmanda Juventus'a konuk olacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
06 Kasım 2022 Pazar, 13:15
Juventus - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Serie A'da 13. hafta heyecanı devam ediyor.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, deplasmanda Juventus ile karşılaşacak.

JUVENTUS - INTER MAÇI SAAT KAÇTA?

Allianz Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

JUVENTUS - INTER MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Daniele Doveri'nin düdük çalacağı karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Inter ligin 12. haftasında kendi evinde konuk ettiği Sampdoria'yı 3-0 mağlup etmişti.

Juventus ise Lecce deplasmanından 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.


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