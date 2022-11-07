Juventus, Inter'i ikinci yarıda bulduğu gollerle yendi
İtalya Serie A'da Juventus sahasında Inter'i ağırlarken kazanan taraf 2-0'lık skorla ev sahibi oldu.
İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 13. haftasında Juventus, konuk ettiği Inter'i 2-0 yendi.
Ülkede aralarındaki rekabet "İtalya Derbisi" olarak anılan Juventus ve Inter, Torino'daki Allianz Stadı'nda kozlarını paylaştı.
Ligde üst sıralara yaklaşmaya çalışan iki takımın mücadelesinde, konuk Inter, ilk yarıda bazı pozisyonlar bulsa da golü bulamadı ve devreye golsüz eşitlikle gidildi.
İkinci yarının ilk dakikalarında, ev sahibi takım 52. dakikada Adrien Rabiot ile maçta 1-0 öne geçti.
84. dakikada Nicolo Fagioli, Juventus adına farkı 2'ye çıkaran golü attı: 2-0.
Mücadelede başka gol olmayınca Juventus, Inter'i ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 yenerek, ezeli rakibi karşısında önemli bir galibiyet aldı.
Juventus, bu galibiyetle puanını 25 yaptı ve rakibi Inter'i geçerek 5. sıraya yükseldi. Siyah-beyazlı takım, galibiyet serisini de 4 maça çıkardı.
Haftayı puansız tamamlayan konuk Inter ise ligde bu sezon 5. yenilgisini alırken, 24 puanla 7. sırada yer buldu. Mavi-siyahlı takım, bu haftaki sonuçların ardından lider Napoli'nin 11 puan gerisine düştü. Ayrıca Inter'in 4 maçlık galibiyet serisi de sona erdi.
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