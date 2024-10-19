Juventus - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Juventus, İtalya Serie A'nın 8. haftasında sahasında Lazio ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21.45'te başlayacak.
İtalya Serie A heyecanı devam ediyor.
Thiago Motta yönetimindeki Juventus, sahasında Marco Baroni'nin ekibi Lazio ile karşı karşıya gelecek.
JUVENTUS - LAZIO MAÇI SAAT KAÇTA?
Allianz Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak.
JUVENTUS - LAZIO MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Juan Luca Sacchi'nin yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte 'Yenidoğan çetesi' liderinin ilk ifadesi!
- Ölüm nedeni belli oldu!
- 'Yenidoğan' skandalına karışan kişiler ifşa oldu
- Özel'i 'onaylamayan' seçmenlerin partisi dikkat çekti
- Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan ilk açıklama
- İsrailli bakanın skandal paylaşımına sert tepki!
- Yurtdışına kaçtı iddiası
- '1989'dan beri hukukumuz var'
- 'Tak tak tak, evraklar değişmekte...'
- 'Ülke yangın yeri, sen hala çıkmış 'hançer' diyorsun'