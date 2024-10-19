Juventus - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Juventus - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Juventus, İtalya Serie A'nın 8. haftasında sahasında Lazio ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21.45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
19 Ekim 2024 Cumartesi, 13:56
Juventus - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Serie A heyecanı devam ediyor.

Juventus - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Thiago Motta yönetimindeki Juventus, sahasında Marco Baroni'nin ekibi Lazio ile karşı karşıya gelecek.

Juventus - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

JUVENTUS - LAZIO MAÇI SAAT KAÇTA?

Allianz Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak.

Juventus - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

JUVENTUS - LAZIO MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Juan Luca Sacchi'nin yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

juventus lazio İtalya Serie A

En Çok Okunan Haberler