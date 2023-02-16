Juventus - Nantes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Juventus, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında kendi sahasında Nantes'ı konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 12:15
Juventus - Nantes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu heyecanı yaşanıyor.

İtalyan ekip Juventus, kendi sahasında Fransız Nantes'ı konuk edecek.

JUVENTUS - NANTES MAÇI SAAT KAÇTA?

Allianz Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 23:00'te başlayacak.

JUVENTUS - NANTES MAÇI HANGİ KANALDA?

Portekizli hakem Joao Pinheiro'nun yöneteceği mücadele Exxen platformundan naken yayımlanacak.

PLAY-OFF'A NASIL GELDİLER?

Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nu 3. tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne katıldı.

Nantes ise UEFA Avrupa Ligi G Grubu'nu 2. sırada tamamlayarak Juventus ile eşleşti.


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