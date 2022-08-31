Juventus - Spezia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) Juventus, kendi sahasında Spezia'yı konuk ediyor. Karşılaşma saat 21:45'te başlayacak.
Serie A'da 4. hafta heyecanı devam ediyor.
Juventus, kendi sahasında Spezia'yı konuk edecek.
Saat 21:45'te başlayacak mücadele, S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
Juventus, ligin 3. haftasında kendi sahasında Roma ile 1-1 berabere kalmıştı.
Spezia ise kendi evinde ağırladığı Sassuolo karşılaşmasından 2-2'lik beraberlik ile ayrılmıştı.
Video Haberler
- Arnavutköy açıklarında hortum!
- Canlı yayında kedi tokadı viral oldu
- Babacan ve yurttaş arasında güldüren diyalog
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
- Tüm birikimi 1 saatte gitti
- 130 yavru dünyaya geldi
- Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı
- Türk Yıldızları gösterileriyle nefesleri kesti
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
- İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
En Çok Okunan Haberler
-
- Saadet bozan ‘Servet’
- 'AKP gençliği karakol bastı, polisi dövdü'
- Saray'da istifa depremi
- Atatürk'ü anmayan vali yuhalandı
- Adliyelerde 'Cübbeli' yoğunluğu
- Soylu, sürüklenen öğretmeni hedef gösterdi!
- Kadın ve çocukları hedef alan imamla ilgili yeni gelişme
- 'Vekaletinizi şerefle kabul ediyorum'
- Mihail Gorbaçov yaşamını yitirdi
- ‘Yurttaşların güvenliği için’