Juventus - Spezia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) Juventus, kendi sahasında Spezia'yı konuk ediyor. Karşılaşma saat 21:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
31 Ağustos 2022 Çarşamba, 17:07
Juventus - Spezia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Serie A'da 4. hafta heyecanı devam ediyor.

Juventus, kendi sahasında Spezia'yı konuk edecek.

Saat 21:45'te başlayacak mücadele, S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

Juventus, ligin 3. haftasında kendi sahasında Roma ile 1-1 berabere kalmıştı.

Spezia ise kendi evinde ağırladığı Sassuolo karşılaşmasından 2-2'lik beraberlik ile ayrılmıştı.


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