Juventus - Spezia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

31 Ağustos 2022 Çarşamba, 17:07

Serie A'da 4. hafta heyecanı devam ediyor.

Juventus, kendi sahasında Spezia'yı konuk edecek.

Saat 21:45'te başlayacak mücadele, S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

Juventus, ligin 3. haftasında kendi sahasında Roma ile 1-1 berabere kalmıştı.

Spezia ise kendi evinde ağırladığı Sassuolo karşılaşmasından 2-2'lik beraberlik ile ayrılmıştı.