Serie A'da Inter, Cremonese'yi 3 golle geçti!
İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, kendi sahasında ağırladığı Cremonese'yi 3-1 mağlup etti.
Serie A'nın 4. haftasında Inter, sahasında Cremonese'yi 3-1 yendi.
Giuseppe Meazza Stadı'nda Cremonese'yi ağırlayan Inter, 12. dakikada Joaquin Correa, 38. dakikada Nicolo Barella ve 76. dakikada Lautaro Martinez'in golleriyle galip geldi.
Konuk takımın golünü, 90. dakikada David Okereke attı.
HAKAN ÇALHANOĞLU ASİST YAPTI
İlk 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ikinci golün asistini yaptı.
Günün diğer maçlarında Roma, Monza'yı 3-0 yendi. Son şampiyon Milan ise deplasmanda Sassuolo ile 0-0 berabere kaldı.
Bu sonuçların ardından Roma, 10 puanla liderlikte yer aldı. Inter 9, Milan ise 8 puanla sıralandı.
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