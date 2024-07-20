Juventus, Todibo transferini bitiriyor
Juventus, Nice forması giyen Fransız stoper Jean-Clair Todibo ile anlaşmaya vardı.
Juventus, Jean-Clair Todibo ile anlaştı.
RMC Sport'un haberine göre; Juventus, Todibo ile prensipte anlaşmaya vardı ve 5 yıllık sözleşmeyi imzalaması için oyuncuyla olan temaslarını sıklaştırdı.
Öte yandan Nice ile anlaşmaya da yakın olan İtalyan ekibi, Todibo için Fransız kulübüne 37 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ödemeyi planlıyor.
Geçtiğimiz sezon Nice formasıyla 33 maça çıkan 24 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 3 asistlik performans gösterdi.
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