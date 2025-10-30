Juventus yeni hocasını resmen açıkladı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
30.10.2025 20:59:00
Igor Tudor ile yollarını ayıran İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Juventus, 66 yaşındaki İtalyan teknik direktör Luciano Spalletti ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

Alınan kötü sonuçların ardından Hırvat teknik direktör Igor Tudor ile yollarını ayıran Juventus, göreve İtalyan çalıştırıcı Luciano Spalletti'inin getirildiğini açıkladı.

Torino ekibinden yapılan açıklamaya göre İtalyan teknik direktör, 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşme imzaladı.

LUCIANO SPALLETTI KİMDİR?

Empoli'de teknik direktörlük kariyerine başlayan Spalletti, Sampdoria, Venezia, Udinese ve Ancona'da görev aldıktan sonra Roma'nın başına geçti.

Roma'da 2 İtalya Kupası ve Süper Kupa kazanan teknik direktör, daha sonrasında Zenit'i çalıştırdı. Rusya macerasında 2 Premier Liga, 1 Rusya Kupası ve 1 Süper Kupa kazanan Spalletti, yeniden Roma'nın başına geçti.

Ardından Inter'i çalıştıran Spalletti, Napoli ile anlaştı. Güney ekibine 33 yıl sonra Serie A'yı kazandıran Spalletti, son olarak da İtalya Milli Takımı'nı çalıştırdı.

