Juventus'tan Igor Tudor kararı: Resmen açıklandı!

27.10.2025 16:03:00
İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Juventus, 47 yaşındaki Hırvat teknik direktör Igor Tudor ile yolların ayrıldığını açıkladı.

İtalya Serie A ekibi Juventus, Hırvat teknik direktör Igor Tudor ile yollarını ayırma kararı aldı. Bu karar sabah saatlerinde 47 yaşındaki teknik direktöre iletildi ve daha sonra resmi açıklama yapıldı.

Kulübün başına geçici olarak Juventus Next Gen'in teknik direktörü Massimo Brambilla getirildi.

YERİNE GELECEK İSİM

Öte yandan İtalyan basını, Juventus'un yeni teknik direktör adayları arasında Luciano Spaletti, Roberto Mancini, Laurent Blanc ve Raffaele Palladino'nun olduğunu duyurdu. 

Juventus bu sezon Serie A'da 3, galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. İtalyan ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde ise 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İlgili Haberler

Juventus deplasmanda kayıp: Galibiyet hasreti 5 maça çıktı!
Juventus deplasmanda kayıp: Galibiyet hasreti 5 maça çıktı! Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 8. haftasında deplasmanda karşılaştığı Lazio'ya 1-0 mağlup oldu.
İtalyanlar duyurdu: Maça saatler kala Juventus'tan Kenan Yıldız kararı!
İtalyanlar duyurdu: Maça saatler kala Juventus'tan Kenan Yıldız kararı! Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda Arda Güler'in takımı Real Madrid ile karşılaşacak. İtalyan basını, maça saatler kala Juventus'un Kenan Yıldız hakkındaki kararını okuyucularına duyurdu.
Juventus ve Barcelona maçları öncesi... Xabi Alonso'dan Arda Güler kararı!
Juventus ve Barcelona maçları öncesi... Xabi Alonso'dan Arda Güler kararı! Real Madrid'de son maçta yedekten gelerek oyuna dahil olan Arda Güler'in, El Clasico ve Juventus maçlarında ilk 11'de görev yapacağı iddia edildi.