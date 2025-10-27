Juventus'tan Igor Tudor kararı: Resmen açıklandı!

İtalya Serie A ekibi Juventus, Hırvat teknik direktör Igor Tudor ile yollarını ayırma kararı aldı. Bu karar sabah saatlerinde 47 yaşındaki teknik direktöre iletildi ve daha sonra resmi açıklama yapıldı.

Kulübün başına geçici olarak Juventus Next Gen'in teknik direktörü Massimo Brambilla getirildi.

YERİNE GELECEK İSİM

Öte yandan İtalyan basını, Juventus'un yeni teknik direktör adayları arasında Luciano Spaletti, Roberto Mancini, Laurent Blanc ve Raffaele Palladino'nun olduğunu duyurdu.

Juventus bu sezon Serie A'da 3, galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. İtalyan ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde ise 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.