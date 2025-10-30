Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kenan Yıldız attı: Juventus'un galibiyet hasreti sona erdi!

Kenan Yıldız attı: Juventus'un galibiyet hasreti sona erdi!

30.10.2025 09:23:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Kenan Yıldız attı: Juventus'un galibiyet hasreti sona erdi!

İtalya Serie A'da 9. hafta maçında Juventus sahasında Udinese’yi 3-1 mağlup etti. Juventus’ta milli oyuncu Kenan Yıldız maçın tamamında forma giydi ve galibiyeti perçinleyen golü attı.

İtalya Serie A'nın 9. haftasında Juventus sahasında Udinese'yi 3-1 mağlup etti. 

Teknik Direktör Igor Tudor ile yollarını ayıran ev sahibi ekip ligde 5 maç aradan sonra galip geldi. 

Maça ilk 11'de başlayan Kenan Yıldız 90+6'da penaltıdan golünü attı.

Mücadeleye Vlahovic'in 5. dakikada penaltıdan attığı golle hızlı başlayan Juventus ilk yarının son dakikalarında Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Nicolo Zaniolo'dan gelen golle devreyi 1-1 kapattı.

Kiralık olarak Udinese forması giyen Zaniolo 45'te Juventus ağlarını sarsarak bu sezon Serie A'daki ikinci golünü kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Juventus puanını 15'e yükseltirken, Udinese 12 puanda kaldı. Ligin sonraki maçında Juventus deplasmanda Cremonese ile karşılaşacak. Udinese ise sahasında Atalanta'yı ağırlayacak.

 

İlgili Konular: #juventus #udinese #Kenan Yıldız

İlgili Haberler

Igor Tudor'dan Kenan Yıldız açıklaması!
Igor Tudor'dan Kenan Yıldız açıklaması! Juventus'un Hırvat teknik direktörü Igor Tudor, milli oyuncu Kenan Yıldız hakkında konuştu.
İtalyanlar duyurdu: Maça saatler kala Juventus'tan Kenan Yıldız kararı!
İtalyanlar duyurdu: Maça saatler kala Juventus'tan Kenan Yıldız kararı! Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda Arda Güler'in takımı Real Madrid ile karşılaşacak. İtalyan basını, maça saatler kala Juventus'un Kenan Yıldız hakkındaki kararını okuyucularına duyurdu.
Dev maç öncesi... Xabi Alonso'dan Arda Güler ve Kenan Yıldız'a büyük övgü!
Dev maç öncesi... Xabi Alonso'dan Arda Güler ve Kenan Yıldız'a büyük övgü! Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynanacak Real Madrid-Juventus maçında karşı karşıya gelecek milli futbolculardan Arda Güler ve Kenan Yıldız'a övgüler yağdırdı.