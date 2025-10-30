Kenan Yıldız attı: Juventus'un galibiyet hasreti sona erdi!

İtalya Serie A'nın 9. haftasında Juventus sahasında Udinese'yi 3-1 mağlup etti.
Teknik Direktör Igor Tudor ile yollarını ayıran ev sahibi ekip ligde 5 maç aradan sonra galip geldi.
Maça ilk 11'de başlayan Kenan Yıldız 90+6'da penaltıdan golünü attı.
Mücadeleye Vlahovic'in 5. dakikada penaltıdan attığı golle hızlı başlayan Juventus ilk yarının son dakikalarında Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Nicolo Zaniolo'dan gelen golle devreyi 1-1 kapattı.
Kiralık olarak Udinese forması giyen Zaniolo 45'te Juventus ağlarını sarsarak bu sezon Serie A'daki ikinci golünü kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Juventus puanını 15'e yükseltirken, Udinese 12 puanda kaldı. Ligin sonraki maçında Juventus deplasmanda Cremonese ile karşılaşacak. Udinese ise sahasında Atalanta'yı ağırlayacak.
KENAN YILDIZZZZZ!! 🇹🇷— S Sport Plus (@ssportplustr) October 29, 2025
Penaltıyı kazandırdı, golünü attı. 🌟 pic.twitter.com/DJHcliIdJb