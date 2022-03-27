Juventuslu futbolcu Paulo Dybala'ya Inter kancası
İtalya Birinci Ligi (Serie A) ekibi Juventus'un yeni sözleşme konusunda anlaşamadığı Arjantinli oyuncu Paulo Dybala'nın Inter'e transfer olacağı iddia edildi.
Juventus'un yeni sözleşme konusunda anlaşamadığı Paulo Dybala için yeni bir iddia ortaya atıldı.
İtalyan basınına göre, sezon sonunda Juventus'tan ayrılacak olan Paulo Dybala'nın Inter'e transfer olabileceği belirtildi.
BÜTÇEDE YER AÇILACAK İDDİASI
Haberde İspanyol ve İngiliz kulüplerinin transfer listesinde olduğu bildirilen Lautaro Martinez'i satma planları yapan Milano ekibinin, Arjantinli oyuncuyla ciddi şekilde ilgilendiği ifade edildi.
Ayrıca Inter'in Dybala için Arturo Vidal ve Alexis Sanchez ile de yollarını ayırıp bütçede yer açmayı planladığı kaydedildi.
2015'ten beri Juventus forması giyen Arjantinli futbolcu, bu sezon Torino ekibiyle çıktığı 29 maçta 13 gol ve 6 asist yaptı.
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