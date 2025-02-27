Kenan Yıldız penaltıyı kaçırdı: Juventus, kupadan elendi!

Yayınlanma: 27.02.2025 - 12:16

Güncelleme: 27.02.2025 - 12:16

İtalya Kupası çeyrek finalinde Thiago Motta'nın ekibi Juventus, normal süresi 1-1 biten maçta penaltılarda Roberto D'Aversa'nın yönetimindeki Empoli'ye 4-2 yenilerek kupadan elendi.

Allianz Stadyumu'nda oynanan maçın ilk golünü konuk ekip Empoli adına 24. dakikada Youssef Maleh kaydederken, Juventus'un golünü 66. dakikada Khephren Thuram kaydetti.

KENAN YILDIZ PENALTI KAÇIRDI

Penaltı atışlarında ise Empoli, Juventus'a 4-2'lik üstünlük kurdu ve yarı finalde Bologna ile eşleşen taraf oldu. Juventus ise kupaya veda etti.

Juventus'ta Kenan Yıldız 54. dakikada oyuna dahil olurken penaltı atışlarında Dusan Vlahovic ile birlikte penaltı kaçıran iki isimden birisi oldu.