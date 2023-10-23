Kaan Ayhan: 'Hataya zorlarsak şansımız var'

Yayınlanma: 23.10.2023 - 17:53

Güncelleme: 23.10.2023 - 17:53

Galatasaray'ın tecrübeli savunma oyuncusu Kaan Ayhan, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Bayern Münih karşılaşması öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

'Kolay bir maç olmayacak' diyen Kaan Ayhan, ''Her zamanki motivasyon ve hedeflerimizle maça çıkacağız. Skor ile ilgili birkaç önemli şeyler var. Onlara dikkat etmeliyiz. Bayern Münih küçük hataları cezalandırır. Bizim için de geçerli. Bayern Münih'i hataya zorlarsak, bizim de şansımız var. Taraftarın önünde güzel bir maç oynamak istiyoruz. Galatasaray'da ortam çok iyi" ifadelerini kullandı.

Kaan Ayhan sözlerine, "Takımın kalitesi yüksek seviyede. Herkesin her pozisyonda iyi performans göstermesi gereken bir ortamdayız. Stoper olsun, orta saha olsun hocamın görevini yerine getirip daha iyi performans sergilemek istiyorum. Büyük isimlerimiz de aynı şekilde çalışkan. Büyük isimlerimiz, genç oyuncularımız, hepimiz Galatasaray'ın başarısı için çaba harcıyoruz" şeklinde son verdi.