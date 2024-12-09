'Kabul edilebilir bir maç yönetiyordu' demişti: İbrahim Hatipoğlu'ndan MHK'ya istifa çağrısı!

Yayınlanma: 09.12.2024 - 09:59

Güncelleme: 09.12.2024 - 09:59

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray deplasmanda Sivasspor'u 3-2 yendi. Maçın son dakikalarında Rey Manaj'ın Barış Alper Yılmaz'a yaptığı faulün ardından milli futbolcu sahayı sedyeyle terk etti. Hakem Turgut Doman, VAR incelemesinin ardından Rey Manaj'a gösterdiği sarı kart kararını değiştirmedi.

Maçın ardından Galatasaray yöneticisi İbrahim Hatipoğlu, MHK kanadından gelen açıklamalara yanıt verdi.

Galatasaray yöneticisi İbrahim Hatipoğlu açıklamasında, "MHK Başkanı son pozisyon öncesi hakemin iyi yönettiğini söyledi. Herhalde başka maçı izledi. Çok büyük hakem hataları vardı. Bize göre en az 2 ya da 3 tane kırmızı kart pozisyonu var. Pozisyonların birçoğunda hakemin yanlış yorumları var. Direkten dönen pozisyon öncesi hakemin 3 metre önünde net bir faul var. Bunları görmeyen hakemin kurumundaki başındaki kişi 90+5'e kadar sorun yok diye yorumlaması zaten bugünkü hakemlerin neden böyle performans gösterdiğini çok net açıkladı. Bence üzülmesin derhal istifa etsin. O üzülecek noktada değil, bu problemleri çözecek noktadaki kişi" dedi.

MHK BAŞKANI FERHAT GÜNDOĞDU NE DEMİŞTİ?

Ferhat Gündoğdu, TV100'de katıldığı canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

"Barış Alper Yılmaz'a geçmiş olsun diliyorum. Durumunu da takip ettim. Umarım korktuğumuz olmaz. Güzel haberleri yarın duyarız. Üzücü bir olay. Maçın hakemi ve VAR hakemi oyunun seyrini olumsuz etkilemeyecek yönetim sergiliyordu. Ancak maalesef VAR'ın çağırmasından sonra arkadaşımızın kararında ısrar etmesi bizi üzdü. Turgut hoca ile konuştum. Krampona bastığını gördüğünü söyledi. Bu nedenle kararında kalacağını ifade etti. Konu çok sıcak olduğu için çok fazla bir şey sormadım. Görüntülere bak ve yarın tekrar konuşuruz diyerek telefonu kapattım. Bir seyirci gözüyle diyorum. Pozisyonları tek tek mercek altına almadım. Bir maçta 20'ye yakın pozisyon oluyor. Her bir pozisyonu ilk önce ön değerlendirme yapıyoruz, 24 saat içerisinde mercek altına alıyoruz, hakem hatalarını gözlemci raporunun yanına koyuyoruz. Bu değerlendirmeden muaf söylüyorum, o ana kadar kabul edilebilir düzeyde maç yönetiyordu. Yoksa şu pozisyonda haklıydı haksızdı demek istemiyorum. Onlarla şu ana kadar hiç bakmadım. Tamamen 90+5'teki olayın şokundayız hala ve onu konuşuyoruz"