Kader Keita, Demir Grup Sivasspor'da
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Fildişi Sahilli oyuncu Kader Keita'yı renklerine bağladı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor, Avusturya kampında deneme antrenmanlarına çıkan Kader Keita ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
6 Kasım 2000'de Fransa'da dünyaya gelen Kader Keita, futbola LOSC Lille alt yapısında başladı.
Ardından Belçika ekibi KVC Westerlo'ya transfer olan 21 yaşındaki sporcu geçen sezon ise İsviçre'de FC Sion takımında forma giydi.
Ön liberoda görev yapan genç futbolcu kariyerinde çıktığı 95 maçta 4 kez gol sevinci yaşadı ve 2 asist yaptı.
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