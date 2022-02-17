Trabzonspor, 2 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu

17 Şubat 2022 Perşembe, 19:29

Ligde lider durumda bulunan Trabzonspor, ligin 26'ncı haftasında Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo mavililerde yeşil sahadan bir süre uzak kalan Fode Koita idmana katılırken 4 oyuncu takımdan ayrı çalıştı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde saat 11.30'da yapılan antrenmanda soğuk algınlığı geçirdiği için izinli olan teknik direktör Abdullah Avcı'nın yerine takımı yardımcısı Orhan Ak çalıştırdı. Bordo-mavili takım bugünkü antrenmanda dinamik ısınma hareketlerinin ardından pas, dayanıklılık ve 5'e 2 çalışması yaptı.

İKİ OYUNCU POZİTİF

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Covid-19 PCR kontrolünde iki oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon süreçleri başlamıştır." denildi.



