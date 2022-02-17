Trabzonspor, 2 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu

Spor Toto Süper Lig'de lider durumda bulunan Trabzonspor, ligin 26'ncı haftasında Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken bordo mavililerden yapılan açıklamada, iki oyuncunun Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
17 Şubat 2022 Perşembe, 19:29
Trabzonspor, 2 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu
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Ligde lider durumda bulunan Trabzonspor, ligin 26'ncı haftasında Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo mavililerde yeşil sahadan bir süre uzak kalan Fode Koita idmana katılırken 4 oyuncu takımdan ayrı çalıştı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde saat 11.30'da yapılan antrenmanda soğuk algınlığı geçirdiği için izinli olan teknik direktör Abdullah Avcı'nın yerine takımı yardımcısı Orhan Ak çalıştırdı. Bordo-mavili takım bugünkü antrenmanda dinamik ısınma hareketlerinin ardından pas, dayanıklılık ve 5'e 2 çalışması yaptı.

İKİ OYUNCU POZİTİF

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Covid-19 PCR kontrolünde iki oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon süreçleri başlamıştır." denildi.



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