Kadıköy'de maç sonu saha karıştı: Futbolcular birbirine girdi!
Süper Lig'deki Fenerbahçe - Samsunspor maçının ardından İrfan Can Kahveci ve Marc Bola arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı.
Fenerbahçe - Samsunspor maçının ardından kısa süreli bir tartışma yaşandı.
Maçın bitiş düdüğü sonrası Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci ile Samsunspor'dan Marc Bola, tartışma yaşadı.
GÜVENLİK GÜÇLERİ ARAYA GİRDİ
İki takım futbolcuları araya girdi ve tartışmanın büyümesine engel oldu.
Tartışmanın ardından güvenlik güçleri de sahaya girdi ve önlem aldı.
Etiketler: #samsunspor #fenerbahçe #kavga
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