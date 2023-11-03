İki futbolcudan Fenerbahçe'ye iyi haber!

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Emre Mor ve Joshua King'in durumları belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.11.2023 - 08:58
İki futbolcudan Fenerbahçe'ye iyi haber!
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Sakatlıkları bulunan iki futbolcudan Fenerbahçe'ye iyi haber geldi. 

26 Temmuz'da sezonun ilk maçı olan Zimbru karşılaşmasında sakatlanan ve o tarihten beri sahalardan uzak kalan Emre Mor, artık tamamen hazır. Milli futbolcu, günlerdir idmanlardaki takım çalışmalarını sorunsuz bir şekilde tamamlıyor.

26 yaşındaki hücum oyuncusu Emre Mor, Cumartesi akşamı oynanacak Trabzonspor karşılaşmasında kadrodaki yerini alacak.

Joshua King'in ise Cumartesi günü oynayamayacağı ancak Ludogorets deplasmanına yetişme ihtimali olduğu öğrenildi. 


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