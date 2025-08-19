Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin fikstürü belli oldu!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
19.08.2025 16:43:00
AA
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2025-2026 sezonu fikstürü düzenlenen törenle belirlendi.

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonu fikstür çekimi yapıldı.

Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki fikstür çekimine Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanvekili Harun Erdenay ile federasyon yetkililerinin yanı sıra ligde mücadele eden takımların temsilcileri katıldı.

Fikstür çekimi öncesinde bir konuşma yapan TBF Başkanvekili Harun Erdenay, "Sakatlıksız bir sezon diliyorum. Bütün bir sene heyecan dolu bir lig geçireceğiz. Avrupa kupalarına katılan takımlara başarılar diliyorum" diye konuştu.

TBF Kadın Ligleri ve Kadınlar Basketbol Süper Ligi Müdürü Esra Erden Atacan ise "Lige bu sezon 11 takımla devam edeceğiz. Halkbank Kadınlar Süper Lig'e yükselen Dardanel Çanakkale'ye hoş geldiniz diyorum. Lige 3-4 Ekim'de başlamayı planlıyoruz. 28 Şubat'ta normal sezon bitecek. Play-off 2 Mart olarak planlanmaktadır. Final bitiş tarihi nisanın ilk haftası olacaktır. Tüm takımlara başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Fikstür çekiminin ardından ligde ilk haftanın fikstürü şöyle oluştu:

Fenerbahçe Opet-Emlak Konut

Kocaeli Kadın Basketbol-Nesibe Aydın

Dardanel Çanakkale-Melikgazi Kayseri

BOTAŞ-Beşiktaş BOA

Galatasaray Çağdaş Faktoring-OGM Ormanspor

ÇİMSA ÇBK Mersin haftayı bay geçecek.

