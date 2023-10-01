Kadınlar derbisinde gülen taraf Beşiktaş!

Beşiktaş, Kadınlar Futbol Süper Ligi'nin 5. haftasında kendi sahasında ağırladığı Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.10.2023 - 14:37
Kadınlar derbisinde gülen taraf Beşiktaş!
Abone Ol google-news

Kadınlar Futbol Süper Ligi 5. hafta karşılaşmasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Beşiktaş, rakibini 2-0'lık skorla mağlup etti.

Siyah-beyazlı takıma galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Marija Aleksic ve 12. dakikada Fatma Sağra Öztürk (Kendi kalesine) attı.

İLK MAĞLUBİYETİNİ ALDI

Bu sonucun ardından Beşiktaş 8 puana yükseldi. İlk yenilgisini alan Galatasaray 12 puanda kaldı.

Beşiktaş, ligde bir sonraki hafta Gaziantep Asya Spor'a konuk olacak. Galatasaray, sahasında Amed Sportif ile karşılaşacak.


Player Alanı
beşiktaş galatasaray Kadınlar Futbol Süper Ligi

İlgili Haberler

Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarının VAR hakemleri belli oldu!

Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarının VAR hakemleri belli oldu!
Sarıyer Belediyespor, Beşiktaş Ayos'a dur dedi!

Sarıyer Belediyespor, Beşiktaş Ayos'a dur dedi!
Beşiktaş'tan Fatih Altaylı'ya Şenol Güneş yanıtı!

Beşiktaş'tan Fatih Altaylı'ya Şenol Güneş yanıtı!

En Çok Okunan Haberler