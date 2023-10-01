Kadınlar derbisinde gülen taraf Beşiktaş!
Beşiktaş, Kadınlar Futbol Süper Ligi'nin 5. haftasında kendi sahasında ağırladığı Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti.
Kadınlar Futbol Süper Ligi 5. hafta karşılaşmasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Beşiktaş, rakibini 2-0'lık skorla mağlup etti.
Siyah-beyazlı takıma galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Marija Aleksic ve 12. dakikada Fatma Sağra Öztürk (Kendi kalesine) attı.
İLK MAĞLUBİYETİNİ ALDI
Bu sonucun ardından Beşiktaş 8 puana yükseldi. İlk yenilgisini alan Galatasaray 12 puanda kaldı.
Beşiktaş, ligde bir sonraki hafta Gaziantep Asya Spor'a konuk olacak. Galatasaray, sahasında Amed Sportif ile karşılaşacak.
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