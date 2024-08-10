Kadınlar plaj voleybolunda altın madalya Brezilya'nın

Yayınlanma: 10.08.2024 - 09:09

Güncelleme: 10.08.2024 - 09:09

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar plaj voleybolunda finaller yapıldı.

Eyfel Kulesi'ne kurulan merkez sahadaki müsabakada Eduarda Santos Lisboa ve Ana Patricia Silva Ramos'un oluşturduğu Brezilya, Brandie Wilkerson ve Melissa Humana-Paredes'li Kanada'yı 26-24, 12-21 ve 15-10'luk setlerle 2-1 mağlup ederek altın sadalyanın sahibi oldu.

Kanada'nın gümüş madalya kazandığı kazandığı branşta, Tanja Hueberli ve Nina Brunner'in oluşturduğu İsviçre, Taliqua Clancy ve Mariafe Artacho del Solar'lı Avustralya'yı 21-17 ve 21-15'lik setlerle 2-0 yenerek bronz madalya kazandı.