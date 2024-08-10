Kadınlar plaj voleybolunda altın madalya Brezilya'nın
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, Kadınlar plaj voleybolunda Brezilya altın madalya kazandı.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar plaj voleybolunda finaller yapıldı.
Eyfel Kulesi'ne kurulan merkez sahadaki müsabakada Eduarda Santos Lisboa ve Ana Patricia Silva Ramos'un oluşturduğu Brezilya, Brandie Wilkerson ve Melissa Humana-Paredes'li Kanada'yı 26-24, 12-21 ve 15-10'luk setlerle 2-1 mağlup ederek altın sadalyanın sahibi oldu.
Kanada'nın gümüş madalya kazandığı kazandığı branşta, Tanja Hueberli ve Nina Brunner'in oluşturduğu İsviçre, Taliqua Clancy ve Mariafe Artacho del Solar'lı Avustralya'yı 21-17 ve 21-15'lik setlerle 2-0 yenerek bronz madalya kazandı.
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