Kadınlar Süper Ligi'ndeki dev maçta kazanan Trabzonspor!

Yayınlanma: 21.04.2024 - 16:24

Güncelleme: 21.04.2024 - 16:24

Kadınlar Süper Ligi 28. haftasında Fenerbahçe Petrol Ofisi ile Trabzonspor karşılaştı. Fenerbahçe Petrol Ofisi deplasmanda konuk olduğu Trabzonspor'a 3-0 mağlup oldu.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 66. dakikada Jelena Cubrilo, 90+1. dakikada Teona Bakradze ve 90+4. dakikada Müzeyyen Dilek Özbiler kaydetti.

TRABZONSPOR PENALTI KAÇIRDI

71. dakikada Grace Mfwamba'nın penaltı vuruşunda kaleci Göknur Güleryüz topun ağlara gitmesine izin vermedi.

Fenerbahçe Petrol Ofisi bu mağlubiyetle 60 puanda kalırken, Trabzonspor ise 33 puana yükseldi.

Sarı-lacivertli ekip bir sonraki karşılaşmasında Ataşehir Belediyespor'u ağırlarken, Trabzonspor ise deplasmanda Hakkarigücü'ne konuk olacak.