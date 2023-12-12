Kadro dışı bırakılmıştı: Ghezzal'dan ilk açıklama geldi!

Yayınlanma: 12.12.2023 - 07:19

Güncelleme: 12.12.2023 - 07:19

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Rachid Ghezzal, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Cezayirli futbolcu, yönetimin aldığı kadro dışı kararını eleştirdi.

'TAMAMEN KEYFİ BİR KARARDIR'

İşte Ghezzal'ın o açıklaması;

"Sevgili BEŞİKTAŞ taraftarları,

Bu sabah sosyal medyada tesadüfen keşfettiğim kulübün açıklamasını dikkate alıyorum. Bu beni şoke etti ve derinden yaraladı. BEŞİKTAŞ formasını giymekten, kazanmaktan ve takım için savaşmaktan her zaman gurur duydum ve sözleşmemin sonuna kadar bu fırsata sahip olduğum sürece yapmaya devam edeceğim.

Ancak, ismimin olası davranış sorunlarıyla veya takıma olan bağlılık eksikliğiyle ilişkilendirilmesini kabul edemem. Bu nedenle bu dışlamanın hiçbir şeyle ilgisi olmadığını size söylemeliyim: bu tamamen keyfi ve politik bir karardır.

Tüm taraftarlara, destek mesajlarınızın hepsini gördüğümü bilin. Bu mesajlar beni etkiledi ve size minnettarım. Sizi seviyorum."