Kadro dışı kaldı, gidiyordu, özür diledi, G.Saray'ın yıldızı oldu

18 Eylül 2022 Pazar, 11:02

Geçen sezon teknik direktör Torrent'in olumsuz rapor verdiği 22 yaşındaki oyuncunun menajeri ile G.Saray arasında yaşanan sorun kriz yarattı. Bu olay nedeniyle Boey kadro dışı bırakıldı, sezon başı kampına götürülmedi. Genç sağ bek kulüp ararken Sarı-Kırmızılılar gelecek uygun tekliflere "Evet" demeye hazırdı. Ancak Süper Lig'in ilk haftasında Antalyaspor maçı öncesi Boey'in ve Sarı-Kırmızılıların planlarını değiştirecek bir an yaşandı.

2 BEK SAKATLANINCA

Fiorentina ile oynanan hazırlık maçında yeni transfer Dubois sakatlandı. Ardından Omar da sakatlanınca teknik direktör Okan Buruk'un sağ bekteki tek alternatifi genç Ali Turalp kaldı. Esas sürpriz ise maçın oynanacağı haftanın başında yaşandı. Boey, Buruk'la görüşüp, "Sizden özür diliyorum, şans vermeniz halinde takımım için elimden gelenin en iyisini yaparım" dedi. Bu davranıştan memnun kalan Buruk, Boey'i affedip takımla idmana başlamasına izin verdi.

Okan Hoca, Antalya maçı öncesi Ali Turalp ve Boey'i denedi; Boey'de karar kıldı. Genç oyuncu sadece 4 idmanla Antalya'da ilk 11'de sahaya çıktı.

1 AY ÖZEL İDMAN

Boey, 7 haftada formayı bırakmadı. Buruk da Dubois iyileşmesine rağmen Boey'i ilk 11'den kesmedi. Sezon başı kampına katılmamasına rağmen fiziksel açıdan takımın en iyilerinden olan Boey, özel hocayla yaptığı bireysel çalışmaların faydasını gördü.