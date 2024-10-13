Kadroya sonradan dahil olmuştu: İtalya'dan Nicolo Zaniolo açıklaması!
UEFA Uluslar Ligi'nde kendi sahasında İsrail ile karşılaşacak İtalya'da teknik direktör Luciano Spalletti, Nicolo Zaniolo hakkında konuştu.
İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Uluslar Ligi'nde İsrail ile oynanacak maç öncesi açıklamalarda bulundu.
Spalletti, sonradan aday kadroya davet edilen Nicolo Zaniolo'nun mücadeleye yedek kulübesinde başlayacağını söyledi. İtalyan teknik direktör gerekçe olarak, "Nicolo Zaniolo, milli takıma yeni geldi. Onu ilk 11'de oynatmak bana zor bir karar gibi geliyor. Bu karar, onu daha önce 23 kişilik kadroya almadığım için hata yaptığım anlamına gelir" ifadelerini kullandı.
KADROYA SONRADAN DAHİL OLDU
Zaniolo, İtalya'nın Uluslar Ligi için ilk açıklanan kadrosunda yer almamıştı. Lorenzo Pellegri'nin Belçika maçında kırmızı kart görmesi ve cezalı duruma düşmesinin ardından İsrail maçı için kadroya Zaniolo davet edilmişti.
Atalanta'da bu sezon 5 maçta 103 dakika süre bulan 25 yaşındaki Nicolo Zaniolo, 1 asist yaptı.
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