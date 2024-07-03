Kalamış’ta çeyrek final heyecanı

Yayınlanma: 03.07.2024 - 12:39

Güncelleme: 03.07.2024 - 12:39

EURO 2024'te F Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak bir üst tura yükselen A Milli Futbol Takımı, son 16 turunda D Grubu'nu lider bitiren Avusturya ile karşı karşıya geldi. Oldukça çekişmeli geçen maçta Milliler, Leipzig Stadyumu'nda oynanan maçı 2-1 kazandı ve çeyrek finale yükselerek Hollanda’nın rakibi oldu.

Karşılaşmayı grup maçlarında olduğu gibi Kalamış Atatürk Parkı’nda izlemeye gelen Kadıköylüler alanı adeta hınca hınç doldurdu. Maçın başlamasına 1 saat kala parkta yer kalmadı. Parkı dolduran binler heyecanla maç saatinin gelmesini bekledi.

Maça oldukça hızlı başlayan Milliler, Merih Demiral'ın 57. saniyede attığı tarihi golle 1-0 öne geçti. Demiral'ın 57. saniyede attığı gol, Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinin en erken ikinci golü olurken, Kalamış Atatürk Parkı’nda bayram havası yarattı. Skorun 2-0 ardından 2-1 olmasıyla heyecan doruğa ulaştı. Dev ekrandan maçı izleyen binler soluğunu tutup 90 +4 dakikanın Milli Takım’ın lehine geçmesini bekledi.

Kalan dakikalarda oldukça yoğun baskı yapan Avusturya karşısında hem savunma hem de kaleci performansı hataya izin vermeyen Milli Takım adını çeyrek finale yazdırdı. Hakemin maçın bitişini belirten düdüğünü çalmasıyla Kalamış Parkı’da bayram yerine dönüştü. 7’den 70 maçı isleyen herkes Milli Takım’ın zaferini kutladı.

ÇEYREK FİNAL’DE KALAMIŞ’A

A Milli Futbol Takımı, Hollanda ile çeyrek final mücadelesinde Berlin Olimpiyat Stadı’nda 6 Temmuz Cumartesi günü saat 22.00’de karşılaşacak. Karşılaşma tüm maçlarda olduğu gibi Kadıköy Belediyesi’nin Kalamış Atatürk Parkı’nda kuracağı dev ekranlardan takip edilebilecek.