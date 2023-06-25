Rodrigo Becao kimdir, nereli, kaç yaşında? Rodrigo Becao hangi takımlarda futbol oynadı?
Futbolda transfer sürecinin başlamasının ardından Rodrigo Becao'nun adı transfer haberlerinde sıklıkla yer almaya başladı. Futbolseverler, Rodrigo Becao'nın kim olduğunu, nereli, kaç yaşında ve hangi takımlarda futbol oynadığını merak ediyor. Peki, Rodrigo Becao kimdir, nereli, kaç yaşında? Rodrigo Becao hangi takımlarda futbol oynadı?
Rodrigo Becao'nun kim olduğu, kaç yaşında, nereli ve hangi mevkiide futbol oynadığı merak ediliyor. Peki, Rodrigo Becao kimdir, nereli, kaç yaşında? Rodrigo Becao hangi takımlarda futbol oynadı? İşte, Rodrigo Becao hakkında merak edilenler...
RODRİGO BECAO KİMDİR?
Rodrigo Becao, 19 Ocak 1996 yılında Salvador, Brezilya'da dünyaya gelmiştir. 191 cm boyunda olan Rodrigo Becao, stoper olarak görev almaktadır. İtalya Serie A ekiplerindne Udinese'de forma giymektedir. Bu sezon 28 maça çıkan Rodrigo Becao, 2 gol 1 asist üretmiştir. Bahia ekibinde futbola başlamıştır. CSKA Moskova ve Udinese formaları giymektedir.
RODRİGO BECAO HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?
2015 – 2019 Bahia
2018 – 2019 CSKA Moscow
2019 – Udinese
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