Kalp krizi geçirmişti... LeBron James'ten Bronny açıklaması!

Yayınlanma: 04.10.2023 - 17:03

Güncelleme: 04.10.2023 - 17:03

NBA takımlarından Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James, oğlu Bronny'nin sağlık durumu hakkında bilgiler verdi.

Los Angeles Lakers'ın süperstarı LeBron James, oğlu Bronny'nin rehabilitasyonda olduğunu ve bu sezon Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde oynamayı planladığını söyledi.

USC'deki birinci yılında bulunan Bronny, yaz döneminde yaptığı antrenman sırasında kalp krizi geçirmişti.

İyileşme süreci hakkındaki son iyi haber Bronny'nin babası LeBron'dan geldi. LeBron James, oğlu için planının bu yıl takıma katılmak olduğunu ancak bunun ne zaman gerçekleşeceğini bilmediğini açıkladı.

REHABİLİTASYON SÜRECİNE BAŞLADI

LeBron James yaptığı açıklamada, " Bronny son derece iyi durumda. Bu sezon USC'deki takım arkadaşlarıyla birlikte parkelere geri dönmek için rehabilitasyon sürecine başladı. Geçirdiği başarılı ameliyat sonrası her geçen gün daha da iyiye gidiyor. Bu yaz ailemiz için duygusal anlamda oldukça sarsıcı bir dönemdi, fakat her şeye rağmen birbirimizin yanındayız" dedi.

2024 sınıfının en saygın adayları arasında yer alan Bronny, 247Sports'un derecelendirmesine göre genel sıralamada 22. sırada yer alırken, sınıfın en iyi beşinci 'combo guard'ı olarak görülüyordu.