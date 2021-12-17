Kalp rahatsızlığı dolayısıyla futbolu bırakan Agüero'ya teklifler havada uçuşuyor

17 Aralık 2021 Cuma, 23:46

Sergio Agüero, futbolu bırakmasının üzerinden sadece birkaç gün geçmesine rağmen dört ayrı yerden teklif aldı.

Arjantin'in basınından Ole; Bir süre sahalardan uzak kalmak isteyen Agüero'ya efsanesi olduğu Manchester City tarafından 'küresel elçi' sıfatıyla bir görev vermek istiyor.

İspanyol Marca gazetesine göre; Arjantin Futbol Federasyonu, Sergio Agüero'ya 2022 Dünya Kupası'nda mücadele edecek Arjantin'de Luis Scaloni'nin teknik ekibinde yer vermeyi düşünüyor.

Federasyon tarafından Agüero'ya alt yaş gruplarında da antrenörlük teklifi yapılması da beklenen bir başka ihtimal.

Masadaki ihtimallerden sonuncusu ise, futbol dünyasından bir süre uzak durması beklenilen Agüero'ya bir televizyon kanalından gelen yorumculuk teklifi.

NEDEN FUTBOLU BIRAKMIŞTI?

La Liga’da ekim ayı sonundaki Alaves maçında yaşadığı sağlık sorunundan sonra doktorların kendisi için en iyisinin futbolu bırakmak olduğunu söylediğini anlatan Agüero, “Futbola döneceğime dair çok az da olsa bir umut vardı ama olmadı" ifadeleri ile sahalara veda etmişti.

260 golle Manchester City'nin tüm zamanlardaki en golcü oyuncusu konumunda bulunan Agüero, 184 gol ile de Premier Lig'de en çok gol atan 4.oyuncu olarak kariyerini tamamladı.