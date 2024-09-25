Beşiktaş Belediyesi, sınav sürecinde öğrencilerin yanında

Yayınlanma: 25.09.2024 - 10:17

Güncelleme: 25.09.2024 - 10:17

Beşiktaş Belediyesi’ne bağlı uzman eğitim kadrosu, sınav sürecinde öğrencilerin yanında olarak onların en iyi şekilde hazırlanmasını sağlıyor. Beşiktaş Akademi'ye, lise yerleştirme sınavına hazırlanan 7 ve 8. sınıf öğrencileri, üniversite yerleştirme sınavına hazırlanan 11 ve 12. sınıf öğrencileri ile 25 yaşına kadar mezunlar kabul ediliyor. Üniversite yerleştirme sınavına hazırlanan öğrenciler; sayısal, sözel ve eşit ağırlık olmak üzere üç farklı alanda eğitim alıyor.

Başkan Rıza Akpolat, öğrencilerin her zaman yanında olduklarını vurgulayarak, “Beşiktaş Akademi, LGS ve YKS’ye hazırlıkta yanınızda! Beşiktaş Belediyesi olarak eğitimde fırsat eşitliğini savunuyoruz. Bu doğrultuda tüm öğrencilerimize destek için Beşiktaş Akademi’de ücretsiz LGS ve YKS hazırlık kursları sunuyoruz. Geride kimseyi bırakmamak için çalışıyoruz” dedi.

KÜLTÜR SANAT KURSLARI DA VERİLİYOR

Beşiktaş Akademi’de ayrıca lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerle 7- 16 yaş arası gruplara ücretsiz kültür sanat kursları veriliyor. Öğrenciler bu kurslarda keman, piyano, gitar, resim, yaratıcı drama, modern dans, satranç gibi farklı branşlarda eğitim alıyor. Cumartesi ile pazar günleri verilen kültür ve sanat kurslarına kayıtlar devam ediyor. Pek çok alanda öğrencilere ücretsiz eğitim desteği sağlayan Beşiktaş Akademi, öğrencilerin kişisel gelişimlerine destek olarak yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı oluyor.