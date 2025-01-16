Kamp kadrosu belli oldu: Hatayspor karşısında Galatasaray'da 3 eksik!

Süper Lig'in 20. haftasında Hatayspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu!

Kamp kadrosu belli oldu: Hatayspor karşısında Galatasaray'da 3 eksik!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.01.2025 - 17:14

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Hatayspor'a konuk olacak Galatasaray, maçın kadrosunu açıkladı. 

3 İSİM KADRODA YER ALMADI

Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Gabriel Sara ve Mauro Icardi'nin yanı sıra Hakim Ziyech de kafilede yer almadı.

İşte Galatasaray'ın Hatayspor maçı kamp kadrosu:


Etiketler: #galatasaray #hatayspor #süper lig

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