Kanada Grand Prix'sinde zafer Max Verstappen'in!

2023 Formula 1 sezonunun 9. yarışı olan Kanada Grand Prix'sini Red Bull pilotu Max Verstappen kazandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.06.2023 - 22:40
Kanada Grand Prix'sinde zafer Max Verstappen'in!
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Sezonun 9. yarışı olan Kanada Grand Prix'inde Red Bull'un Hollandalı sürücüsü Max Verstappen pole pozisyonundan başladığı yarışı kazandı.

Aston Martin'in İspanyol sürücüsü Fernando Alonso ikinci olurken, podyumun son basamağında Mercedes'in İngliz sürücüsü Lewis Hamilton yer aldı.

RED BULL'UN 100. GALİBİYETİ

Max Verstappen'in Kanada GP'sini kazanmasıyla beraber Red Bull Formula 1'deki 100. galibiyetini almış oldu.

Ayrıca Max Verstappen 41. yarış galibiyetini alarak efsane Brezilyalı Ayrton Senna'yı galibiyet sayısında yakalamış oldu.


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