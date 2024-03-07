Karabağ - Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Karabağ, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu karşılaşmasında sahasında Leverkusen ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu heyecanı başlıyor.
Kurban Kurbanov yönetimindeki Karabağ, sahasında Xabi Alonso'nun ekibi Leverkusen ile karşı karşıya gelecek.
KARABAĞ - LEVERKUSEN MAÇI SAAT KAÇTA?
Tevfik Behramov Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.
KARABAĞ - LEVERKUSEN MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem Benoit Bastien'in yöneteceği karşılaşma EXXEN platformundan naklen yayımlanacak.
Karabağ, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son maçında sahasında Braga'ya 3-2 mağlup olmuştu.
Leverkusen ise sahasında Molde'yi 5-1 mağlup etmişti.
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