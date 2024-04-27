Karagümrük maçında kırmızı kart görmüştü: PFDK'den Enis Destan'a 3 maç ceza!

Yayınlanma: 27.04.2024 - 16:00

Güncelleme: 27.04.2024 - 16:00

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 27.04.2024 tarih ve 75 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar belli oldu.

PFDK, Fatih Karagümrük maçında kırmızı kart gören Trabzonsporlu Enis Destan'a 3 maç men cezası verdi.

Kurulun aldığı kararlar şu şekilde:

"1- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 23.04.2024 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-BEŞİKTAŞ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içerisinde kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 224.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, sportif ekipman talimatına aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- TRABZONSPOR A.Ş. sporcusu ENİS DESTAN ’ın, 24.04.2024 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 39.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir."