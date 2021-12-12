Karagümrük’te Francesco Farioli dönemi sona erdi

12 Aralık 2021 Pazar, 09:08

Spor Toto Süper Lig ekibi VavaCars Fatih Karagümrük, 32 yaşındaki İtalyan teknik direktör Francesco Farioli'nin görevine son verdi.

VavaCars Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a 4-1 mağlup olmuştu. Bu farklı yenilginin ardından TRT Spor, Fatih Karagümrük yönetiminin böyle bir karar aldığını belirtti.

Francesco Farioli'nin adı yakın zamanda Fenerbahçe ile de anılmıştı.

Farioli, VavaCars Fatih Karagümrük başında çıktığı 27 maçta 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.

Ayrılıkla ilgili resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.