Tete'den Fenerbahçe'ye gönderme: '11 yıldır bekledikleri...'
Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Tete, şampiyonluk kutlamalarının ardından Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.
Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Tete, şampiyonluk kutlamalarının ardından Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.
Şampiyonluk kupası ile poz veren Tete, Fenerbahçe'ye göndermede bulunarak "11 yıldır bekledikleri kupa!" ifadelerini kullandı.
Tete'nin bu paylaşımı Galatasaray taraftarlarınca sosyal medyada büyük ilgiyle karşılandı.
Galatasaray formasıyla bu sezon 45 maça çıkan Tete, bu maçlarda 3 gol 6 asistlik performans gösterdi.
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