Kariyerinde bir ilki yaşadı: Fred'den inanılmaz geri dönüş!
Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Fred, çıktığı ilk maçta Rizespor ağlarına 3 gol kaydetti.
Fenerbahçe'nin orta sahadaki yıldızı Fred, sakatlığını atlatmasının ardından Çaykur Rizespor maçıyla formasına kavuştu.
KARİYERİNDE BİR İLKİ BAŞARDI
Fenerbahçeli futbolcu Fred, sakatlığının ardından çıktığı ilk maçta 3 gol kaydederek takımının galibiyetinde büyük rol oynadı.
Fred, böylece kariyerinde ilk kez hat-trick yapma başarısı gösterdi.
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