Kariyerinde bir ilki yaşadı: Fred'den inanılmaz geri dönüş!

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Fred, çıktığı ilk maçta Rizespor ağlarına 3 gol kaydetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.08.2024 - 23:21
Kariyerinde bir ilki yaşadı: Fred'den inanılmaz geri dönüş!
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Fenerbahçe'nin orta sahadaki yıldızı Fred, sakatlığını atlatmasının ardından Çaykur Rizespor maçıyla formasına kavuştu.

KARİYERİNDE BİR İLKİ BAŞARDI

Fenerbahçeli futbolcu Fred, sakatlığının ardından çıktığı ilk maçta 3 gol kaydederek takımının galibiyetinde büyük rol oynadı.

Fred, böylece kariyerinde ilk kez hat-trick yapma başarısı gösterdi.


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