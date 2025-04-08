Karşılaşmaya devam edememişti: Beşiktaş'tan flaş sakatlık açıklaması!

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Kasımpaşa maçında sakatlanarak oyundan çıkan Emirhan Topçu'nun uyluk üst adalesinde (rectus femoris) gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Karşılaşmaya devam edememişti: Beşiktaş'tan flaş sakatlık açıklaması!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 08.04.2025 - 16:53

Beşiktaş, Kasımpaşa maçında sakatlanan Emirhan Topçu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama yayımladı.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada Emirhan Topçu'nun uyluk üst adalesinde (rectus femoris) gerilme ve ödem tespit edildiği bildirildi.

Emirhan Topçu, Başakşehir maçında takımını yalnız bırakacak.

Yapılan açıklama şöyle:

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Kasımpaşa ile oynadığı müsabakanın 17. dakikasında uyluk üst bölgesinde ağrı hissederek oyuna devam edemeyen futbolcumuz Emirhan Topçu’nun yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, uyluk üst adalesinde (rectus femoris) gerilme ve ödem saptanmıştır.

Emirhan Topçu’nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."


Etiketler: #beşiktaş #emirhan topçu #sakatlık

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