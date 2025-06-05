Kartal Kayra Yılmaz Beşiktaş'a geri döndü: 'Kalıcı olmak istiyorum'

Beşiktaş altyapısından yetişen genç orta saha Kartal Kayra Yılmaz, önümüzdeki sezon siyah-beyazlı kulübe geri dönüyor.

Önceki sezon Kayserispor'da kiralık olarak forma giyen 22 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sona erdi.

33 MAÇTA 8 GOLE KATKI

Kartal Kayra, yeni sezon hazırlık kampında kendisini kanıtlayarak Beşiktaş'ta kalıcı olmayı hedefliyor. Genç oyuncu, "Bu kez Beşiktaş'ta kalıcı olmak ve formayı kapmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Önceki sezon Kayserispor formasıyla 33 maça çıkan Kartal Kayra, 3 gol ve 5 asistlik performansıyla dikkat çekmişti.



