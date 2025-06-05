Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kartal Kayra Yılmaz Beşiktaş'a geri döndü: 'Kalıcı olmak istiyorum'

Kartal Kayra Yılmaz Beşiktaş'a geri döndü: 'Kalıcı olmak istiyorum'

5.06.2025 15:00:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Kartal Kayra Yılmaz Beşiktaş'a geri döndü: 'Kalıcı olmak istiyorum'

Süper Lig ekibi Kayserispor'da kiralık olarak forma giyen Kartal Kayra Yılmaz, Beşiktaş'a geri döndü.

Beşiktaş altyapısından yetişen genç orta saha Kartal Kayra Yılmaz, önümüzdeki sezon siyah-beyazlı kulübe geri dönüyor. 

Önceki sezon Kayserispor'da kiralık olarak forma giyen 22 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sona erdi.

33 MAÇTA 8 GOLE KATKI

Kartal Kayra, yeni sezon hazırlık kampında kendisini kanıtlayarak Beşiktaş'ta kalıcı olmayı hedefliyor. Genç oyuncu, "Bu kez Beşiktaş'ta kalıcı olmak ve formayı kapmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Önceki sezon Kayserispor formasıyla 33 maça çıkan Kartal Kayra, 3 gol ve 5 asistlik performansıyla dikkat çekmişti.


İlgili Konular: #beşiktaş #kayserispor #Kartal Kayra Yılmaz

İlgili Haberler

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, iyi oyuncuları transfer edeceklerini açıkladı: ‘En iyisini alıp geliriz’
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, iyi oyuncuları transfer edeceklerini açıkladı: ‘En iyisini alıp geliriz’ Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, transferde “parayla pulla sınırımız yok” diyerek santrfor, defansif orta saha ve sol açık için iddialı hamleler yapacaklarını söyledi. Adalı, Dikilitaş Projesi’yle kulübe 200 milyon avro gelir hedeflediklerini de açıkladı.
Beşiktaş BOA'dan hücuma takviye!
Beşiktaş BOA'dan hücuma takviye! Kadın Basketbol Ligi ekibi Beşiktaş BOA, Nijeryalı oyuncu Amy Nnenna Okonkwo'yu renklerine bağladı.
Beşiktaş Kulübü, Gain ile sponsorluk sözleşmesi imzaladı
Beşiktaş Kulübü, Gain ile sponsorluk sözleşmesi imzaladı Beşiktaş Kulübü, erkek basketbol takımı için içerik platformu Gain ile sponsorluk anlaşmasına imza attı.