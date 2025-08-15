Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kartal Kayra Yılmaz'dan UEFA Konferans Ligi açıklaması!

15.08.2025 09:21:00
Cumhuriyet Spor
Beşiktaş'ta Kartal Kayra Yılmaz, St. Patrick's karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

UEFA Konferans Ligi üçüncü ön eleme turu rövanş karşılaşmasında Beşiktaş, 4-1'in rövanşında St. Patrick's'i 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş'ın futbolcusu Kartal Kayra Yılmaz, açıklamalarda bulundu.

"SONUNA KADAR TALİBİZ"

Final oynamak istediklerini belirten Yılmaz, "Eksiklerimiz var bunların bilincindeyiz. Antrenmanlarda düzeltip, sezona devam etmek istiyoruz. Maç maç gitmek istiyoruz. Yolun sonuna kadar gitmek istiyoruz, final oynamak istiyoruz. Kupanın sonuna kadar talibiz. Beşiktaş kupalara layıktır" ifadelerini kullandı.

"TAM ANLAMIYLA HAZIRIM"

Bu sene hazır olduğu aktaran Kartal Kayra, "Yaklaşık 3-4 senedir kiralık oynuyorum. Bu sene tam anlamıyla hazırım" dedi.

"NEREDE GÖREV VERİRSE OYNARIM"

Hocasının nerede uygun görürse orada oynayacağını söyleyen 24 yaşındaki orta saha, "Hocayla konuşmalarımız oluyor. Hoca nerede görev verirse oynarım, hem 6 hem 8 oynayabilirim" ifadelerini kullandı.

NDIDI HAKKINDA

Yeni transfer Ndidi hakkında konuşan ön libero, "Daha çok yeni Ndidi, 3-4 antrenman yaptık. İyi oyuncu, takıma adapte olup katkı sağlayacağını umuyoruz" sözlerini sarf etti.

