Kasımpaşa-Antalyaspor maçında gol sesi çıkmadı!

Yayınlanma: 22.09.2024 - 19:16

Güncelleme: 22.09.2024 - 19:17

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele golsüz sona erdi.

Kasımpaşa'nın 45+3. dakikada Nuno Da Costa ile bulduğu gol, VAR uyarısının ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Ev sahibi ekipte Josip Brekalo, 77. dakikada kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Antalyaspor 8, Kasımpaşa ise 6 puana yükseldi.

Antalyaspor, gelecek hafta Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Kasımpaşa ise Galatasaray'a konuk olacak.