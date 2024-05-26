Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş, Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 19:00'da başlayacak.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Kasımpaşa'ya deplasmanda konuk olacak.
KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.
KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Hakem Bahattin Şimşek yöneteceği karşılaşma beIN Sports 5 ekranlarından naklen yayımlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş'ın muhtemel 11'i: Ersin; Onur, Tayyip Talha, Worrall, Umut; Demir Ege, Salih, Rashica, Chamberlain, Cenk, Aboubakar.
Kasımpaşa'nın muhtemel 11'i: Gianiotis; Gökhan Gül, Porozo, Sadık, Yasin; Sadiku; Fall, Hajradinovic, Aytaç, Ngoy; Nuno Da Costa.
BEŞİKTAŞ GARANTİLEDİ
Türkiye kupası finalinde Trabzonspor'u yenerek 11. kez zafere ulaşan siyah-beyazlı ekip, gelecek sezon Avrupa kupalarına katılmayı garantiledi.
KASIMPAŞA'DA SON DURUM
Ligde bu sezon iyi bir performansa imza atan lacivert-beyazlılar, son 2 haftada 4 puan toplamayı başardı.
Teknik direktör Sami Uğurlu'nun ekibi, ligin son haftasına 53 puanla 6. sırada giriyor.
Kasımpaşa, Beşiktaş'ı mağlup etmesi durumunda ligi 5. sırada tamamlayacak.
İLK MAÇI KASIMPAŞA KAZANDI
Son hafta öncesinde aralarında 3 puan fark bulunan iki takımın ligin ilk devresindeki karşılaşmasında Kasımpaşa deplasmanda sahadan 3-1 galip ayrılmıştı.
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