Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Kasımpaşa - Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Yayınlanma: 03.06.2023 - 10:52

Güncelleme: 03.06.2023 - 11:27

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak.

Trabzonspor'la 29. haftada deplasmanda 0-0 sona eren mücadelenin ardından biri hükmen olmak üzere oynadığı tüm maçları kazanan siyah-beyazlılar, 74 puanla ligde 3. sırada yer alıyor.

Ligde oynadığı son 3 maçtan da galibiyetle ayrılarak küme düşme tehlikesini atlatan Kasımpaşa ise 43 puanla 10. basamakta bulunuyor.

GÖREV ALMASI BEKLENMİYOR

Siyah-beyazlı takımın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Omar Colley yarın oynanacak karşılaşmada görev yapamayacak.

Beşiktaşlı futbolcu, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarının ardından Adana Demirspor karşılaşmasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmüştü.

Beşiktaş'ta Onur Bulut'un da Kasımpaşa karşısında görev yapması beklenmiyor.

Dizinde yaşadığı sorun nedeniyle antrenmanlara katılmayan siyah-beyazlı oyuncu, Kasımpaşa mücadelesinde forma giyemeyecek.

3 OYUNCU SINIRDA

Beşiktaş'ta 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Siyah-beyazlılarda Cenk Tosun, Vincent Aboubakar ve Arthur Masuaku, Kasımpaşa karşısında sarı kart görmeleri halinde sezonun son maçı olan Arabam.com Konyaspor mücadelesinde görev alamayacak.

4 İSİM EKSİK

Kasımpaşa'da ise kadro dışı bırakılan Mickael Tirpan'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Tarkan Serbest, Ali Gholizadeh ve Mustafa Eskihellaç, karşılaşmada forma giyemeyecek.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı Beşiktaş 2-1 kazanmıştı.

KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndan oynanacak mücadele 3 Haziran Cumartesi günü (bugün) saat 19.00'da başlayacak.

KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu Kasımpaşa - Beşiktaş mücadelesi beIN SPORTS 1 ekranından naklen yayımlanacak.