Kasımpaşa'dan düşme hattında kritik galibiyet!

15.03.2026 18:18:00
Kasımpaşa, Süper Lig'in 26. haftasında kendi sahasında ağırladığı Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'de 26. hafta maçında kümede kalma savaşı veren Kasımpaşa ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi Kasımpaşa oldu.

Kasımpaşa'ya galibiyeti golü 33. dakikada Adrian Benedyczak kaydetti.

ÜÇ HAFTALIK HASRETİ SONA ERDİ

Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa ligde üç hafta sonra kazanarak kritik bir galibiyetin altına imza attı.

Bu galibiyetin ardından Kasımpaşa puanını 24'e yükseltti. Eyüpspor 22 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Kasımpaşa, Beşiktaş'a konuk olacak. Eyüpspor, Trabzonspor'u ağırlayacak.

Kasımpaşa'da sarı kart gören ve cezalı duruma düşen İrfan Can Kahveci, Beşiktaş deplasmanında forma giyemeyecek.

Eski hakemler Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını değerlendirdi: Fenerbahçe'nin attığı golde ofsayt var mı? Süper Lig'de 23. haftanın kapanış mücadelesinde Fenerbahçe, konuk ettiği Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Eski hakemler karşılaşmanın tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi.
Rizespor, Kasımpaşa deplasmanında 3 puanı üç golle aldı! Süper Lig'in 24. hafta maçında Çaykur Rizespor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti.
Kasımpaşa'ya kötü haber: İrfan Can Kahveci Beşiktaş maçında yok! Kasımpaşa forması giyen İrfan Can Kahveci, gelecek hafta oynanacak Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü.