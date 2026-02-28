Rizespor, Kasımpaşa deplasmanında 3 puanı üç golle aldı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
28.02.2026 15:37:00
Cumhuriyet Spor
Süper Lig'in 24. hafta maçında Çaykur Rizespor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti.

Süper Lig'in 24. hafta maçında Kasımpaşa ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Rizespor, 3-0'lık skorla kazandı.

Rizespor'a galibiyeti getiren golleri, 25. dakikada Halil Dervişoğlu, 56. dakikada Valentin Mihaila ve 80. dakikada Adedire Mebude kaydetti.

Bu sonucun ardından Rizespor, 27 puana yükseldi. Kasımpaşa, 20 puanda kaldı.

Süper Lig'in bir sonraki maçında Rizespor, Antalyaspor'u konuk edecek. Kasımpaşa, Konyaspor deplasmanına gidecek.

İlgili Konular: #süper lig #çaykur rizespor #kasımpaşa

