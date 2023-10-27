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Clermont - Nice maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Nice, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 10. haftasında deplasmanda Clermont ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.10.2023 - 11:36
Clermont - Nice maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Fransa Ligue 1'de 10. hafta heyecanı yaşanıyor.

Francesco Farioli yönetimindeki Nice, deplasmanda Pascal Gastien'in ekibi Clermont ile karşı karşıya gelecek.

CLERMONT - NİCE MAÇI SAAT KAÇTA?

Gabriel Montpied Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

CLERMONT - NİCE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem Jeremie Pignard'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 kanalından naklen yayımlanacak.

Nice, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Marsilya'yı 1-0 mağlup etmişti.

Clermont ise Lyon deplasmanından 2-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.


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