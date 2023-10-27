Clermont - Nice maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Nice, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 10. haftasında deplasmanda Clermont ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
Fransa Ligue 1'de 10. hafta heyecanı yaşanıyor.
Francesco Farioli yönetimindeki Nice, deplasmanda Pascal Gastien'in ekibi Clermont ile karşı karşıya gelecek.
CLERMONT - NİCE MAÇI SAAT KAÇTA?
Gabriel Montpied Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
CLERMONT - NİCE MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem Jeremie Pignard'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 kanalından naklen yayımlanacak.
Nice, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Marsilya'yı 1-0 mağlup etmişti.
Clermont ise Lyon deplasmanından 2-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Meclis Başkanvekili mikrofonu unuttu
- Erdoğan'dan '28 Ekim' kararı
- Adnan Oktar’ın Aleyna Tilki merakı ‘sınır’ tanımamış
- Ilıcalı'nın 'kansız' sözüne Serkay Tütüncü'den yanıt
- O hâkimin davası 23 Kasım’da görülecek
- Kurtulmuş'tan 'Atalay' açıklaması
- Atatürk'ün fotoğraflarını yaktılar!
- Starbucks'ta yer kapatıyorlar
- Gökten milyon dolar yağdı, yerdekiler kapıştı!
- Bağcılar'da patlama: Çok sayıda yaralı var!