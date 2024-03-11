Kasımpaşa maçı öncesi Galatasaray yeni stoperini buldu!

Süper Lig'in 30. haftasında 17 Mart Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak Galatasaray'da sakat oyuncular nedeniyle stoper bölgesinde milli futbolcu Berkan Kutlu'nun oynaması bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.03.2024 - 12:21
Kasımpaşa maçı öncesi Galatasaray yeni stoperini buldu!
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Galatasaray, Süper Lig’de Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına salı günü başlayacak.

Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları süren savunmacılar Sanchez ve Abdülkerim’in forma giymesi zor görünüyor.

FORMA YİNE BERKAN'IN

Teknik direktör Okan Buruk’un Nelsson’un yanında Çaykur Rizespor maçında olduğu gibi yine Berkan Kutlu'ya şans vermesi bekleniyor.

Kaan Ayhan’ın durumu ise belirsizliğini koruyor.


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